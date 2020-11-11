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Кремль возразил Эрдогану из-за слов о турецких миротворцах в Карабахе

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Фото: Павел Головкин / Reuters

Возможность совместной миротворческой миссии России и Турции в Нагорном Карабахе никогда не обсуждалась. Так официальный представитель Кремля возразил на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном центре мониторинга, передает РИА Новости в среду, 11 ноября.

«Речи о совместных миротворческих силах не шло, это никогда не обсуждалось. Область взаимодействия будет на территории Азербайджана. Это не будет Карабах. И речь идет о мониторинговом центре», — сказал он.

Накануне в МИД России уже опровергали участие турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Между тем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.

10 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой. Лидеры двух стран обсудили заключение мирного соглашения на Карабаху. Тогда же Эрдоган заявил, что Анкара и Москва будут вместе осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность в регионе.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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