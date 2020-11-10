Путин и Эрдоган поговорили о Карабахе и Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Главной темой разговора стали соглашение по Карабаху. В беседе с Путиным Эрдоган назвал их правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации. Турецкий президент добавил, что Анкара и Москва будут вместе осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Карабахе.

Эрдоган также анонсировал создание российско-турецкого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии. По его словам, Россия и Турция могут использовать там аналогичный примененному в Карабахе механизм.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.