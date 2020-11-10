Бывший президент Армении заявил об угрозе гражданской войны

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил об угрозе начала гражданской войны в стране. Соответствующее заявление доступно на его сайте.

«Гражданская война, помимо величайшего подарка турецко-азербайджанскому союзу, окажется губительной и для Арцаха, и для Армении, и для всех армян», — сказал Тер-Петросян. Он призвал политические силы страны преодолеть противоречия конституционным путем.

10 ноября стало известно, что 17 армянских политических партий планируют 11 ноября провести митинг, на котором они «представят выход из сложившейся ситуации». Оппозиционные силы требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны.

Ранее Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступили с совместным заявлением, призвав граждан не расшатывать «основы государственности».

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.