Пашинян заявил о прекращении боев в Карабахе по настоянию армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении боев в Нагорном Карабахе было принято по настоянию армии. Об этом 10 ноября сообщает «Интерфакс».

По его словам, военные долго говорили о «необходимости подобного шага». «Армия говорила, что надо остановиться. Есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», — заявил Пашинян.

Он признал, что содержание заявления невыгодно для армянской стороны. Однако если бы оно не было подписано, «это оказало бы отрицательное влияние» на ее боеспособность, добавил Пашинян.

Он также рассказал о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства и ситуациях, когда население конкретных районов не позволяло передислоцировать войска.

«Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», — заключил Пашинян.

Совместное заявление, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и России, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Армянские и азербайджанские силы остаются на занятых ими позициях, Баку также получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.

В Баку назвали случившееся победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки, был избит спикер парламента.