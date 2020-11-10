Президент Карабаха объяснил прекращение войны угрозой потерять всю республику

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) Араик Арутюнян объяснил решение прекратить войну угрозой потерять всю территорию. Об этом 10 ноября сообщает «Интерфакс».

Арутюнян признал, что силы НКР частично потеряли контроль над стратегическим городом Шуши еще 5 ноября, полностью — 7 ноября. Кроме того, были потеряны Физулинский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский, Гадрутский районы, части Мартунинского и Аскеранского. Бои проходили на подступах к Степанакерту — столице Карабаха.

«Мы были вынуждены пойти на решение о прекращении карабахской войны, — пояснил Арутюнян. — Если бы боевые действия продолжились, то в течение нескольких дней мы бы потеряли весь Арцах, имели бы больше жертв».

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, в регион входят миротворцы из РФ, до 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Однако Армения сохраняет коридор для связи с Карабахом.

Азербайджан назвал случившееся победой. Улицы Баку заполнили ликующие граждане. В Ереване сдача территорий вызвала массовые беспорядки и погром в парламенте. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что чист перед народом.