Направляющиеся в Карабах российские миротворцы попали на видео

Колонна российских миротворцев, направляющихся в Нагорный Карабах, попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

«Автоколонна российских миротворцев выехала из Гориса в сторону Карабаха», — говорится в подписи к видео.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, армянские и азербайджанские силы остаются на занятых позициях, в регион входят миротворцы из РФ. До 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. При этом за Арменией остается коридор для связи с Карабахом.

Подписание соглашения вызвало массовые беспорядки в Ереване.

Боевые действия на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики вспыхнули 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. За несколько недель боев азербайджанская армия заняла населенные пункты в нескольких районах. 8 ноября президент страны Ильхам Алиев заявил об «освобождении» стратегического города Шуши (Шуша).