В Армении протестующие предъявили ультиматум депутатам парламента

В Армении демонстранты, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, предъявили ультиматум депутатам парламента. Об этом 10 ноября сообщает «Sputnik Армения».

Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал членов правящего блока «Мой шаг» до полудня явиться в здание Национального собрания и начать процесс дератификации заявления по Карабаху.

В противном случае он пообещал найти и призвать к ответственности депутатов, даже если они сбегут в Африку. «Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдет», — заявил Егиазарян.

Ранее партия «Процветающая Армения» заявила, что оппозиция готовит проект по дератификации карабахского соглашения, однако голосов для кворума не хватает.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, в регион входят миротворцы из РФ, под контроль Баку переходят территории Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. При этом Армения сохраняет коридор для связи с Карабахом.

Соглашение вызвало возмущение в Ереване. Протестующие ворвались в парламент, избили спикера. Пашинян заявил, что чист перед народом.