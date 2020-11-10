В Армении назвали соглашение по Карабаху самой позорной страницей в истории

Представители 17 партий Армении назвали самой позорной страницей в истории страны соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом 10 ноября сообщает News.am.

«За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение. На данный момент крайне необходимо наше коллективное единство, исключение внутренних беспорядков и провокаций», — говорится в заявлении Совета 17 партий.

11 ноября на площади Свободы в Ереване состоится митинг, на котором политики обещают представить выход из сложившейся ситуации.

Ранее 17 оппозиционных партий потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Среди подписавших соответствующее заявление была Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна.

Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях.

Баку также вернет под контроль Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе. Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворческие силы.

В Баку расценили случившееся как победу. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки.