Президент Грузии поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны в Нагорном Карабахе. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Новая эра начинается на Кавказе. Я поздравляю наших друзей Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников», — заявила Зурабишвили и выразила соболезнования семьям погибших.

Она добавила, что мир и стабильность не имеют альтернативы.

Ранее Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе. Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

В Баку назвали случившееся победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки. Протестующие ворвались в парламент и избили спикера.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



