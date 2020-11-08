Грузинская полиция разогнала протестующих водометами и слезоточивым газом

Полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против итогов парламентских выборов. Об этом сообщили грузинский телеканал Mtavari Arkhi и «Sputnik Грузия».

По их данным, правоохранительные органы не предупреждали митингующих о применении спецсредств. В ходе разгона акции у ЦИК Грузии появились первые пострадавшие. В основном, участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела. На место начали прибывать бригады скорой помощи.

«Поскольку участники акции использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, МВД в рамках закона применило пропорциональную силу», — отметили в МВД страны. При этом ведомство опровергло информацию о применении слезоточивого газа. По словам замглавы министерства Кахабер Сабанадзе, полиция применила силу после того, как митингующие пытались прорвать ограждение у здания ЦИК.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября, однако протесты начались еще до этого. 3 ноября оппозиционные партии, в том числе основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), подписали меморандум о непризнании итогов голосования и отказались войти в парламент.

Согласно официальным результатам выборов, в парламент прошли семь партий и два блока. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. Оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия ЕНД, заняла второе место с результатом в 27,14 процента.

Волнения в Грузии при активном участии ЕНД продолжаются с июля прошлого года. Изначально их спровоцировал скандал с участием российской делегации, однако инцидент быстро перерос в антиправительственные беспорядки с требованием досрочных парламентских выборов и попытку штурма здания парламента в Тбилиси. Президент Саломе Зурабишвили и остальное руководство Грузии обвинили в происходящем Саакашвили, который пытается с помощью своих сторонников вернуть власть в стране, где он считается государственным преступником.