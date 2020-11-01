Опубликованы первые результаты выборов в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты прошедших в стране парламентских выборов на своем сайте.

Согласно данным после подсчета 28,2 процентов голосов, лидирует на выборах в парламент правящая партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали около 54,7 процентов избирателей. На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве» с 23,6 процентами голосов. Всего в грузинский парламент предварительно проходят семь партий.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от претензий на пост премьер-министра страны. Он отметил, что, в целом, выборы стали очень большим триумфом оппозиционных сил, и сейчас прежде всего необходимо сформировать правительство национального единства.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. На них депутатов избирали по новой, смешанной системе: 120 мест — по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам.