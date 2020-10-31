Саакашвили отказался от претензий на пост премьер-министра Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от претензий на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Саакашвили прокомментировал результаты экзитполов, согласно которым партия «Единое национальное движение» заняла второе место на выборах в парламент. Он отметил, что, в целом, выборы стали очень большим триумфом оппозиционных сил, и сейчас прежде всего необходимо сформировать правительство национального единства. При этом политик подчеркнул, что не будет претендовать на пост премьера в новом правительстве.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. По данным экзитполов, на выборах победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», второе место заняло «Единое национальное движение» с 33 процентами голосов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на вероятность возвращения гражданства бывшему главе государства Михаилу Саакашвили. Она подчеркнула, что сам Саакашвили должен сперва определиться, какое государство он называет родиной, и только после этого подать заявление на гражданство. При этом Зурабишвили отметила, что заявления Саакашвили не подавал, и предположила, что делать это он не собирается.

Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году, после того как Петр Порошенко, занимавший тогда президентский пост, предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но нынешний президент Украины Владимир Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника. На родине политик обвиняется в ряде преступлений.