Попытку нападения на Саакашвили назвали инсценировкой

Попытка нападения на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Афинах могла быть инсценировкой, так как насилие — это «его почерк». Так случившееся в беседе с НСН назвал руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

«Я знаю его лично уже очень много лет, когда ему было всего 24 годика. Насилие – это его почерк. Начиная с "Революции роз", он планировал акты насилия, обязательно это должно было попасть на телевидение. Для него важна была "картинка на экране" — это его слова», — заявил Мамрадзе.

Он отметил, что Саакашвили стремиться выглядеть сильным и бесстрашным. Однако эксперт признал, что есть вероятность и реального нападения на бывшего грузинского лидера. В Афинах у того много недоброжелателей, заключил Мамрадзе.

12 октября сообщалось о попытке нападения на экс-президента Грузии. Отмечалось, что инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. В ходе столкновения пострадало несколько человек.

Саакашвили пришел к власти в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, а спустя два года переехал на Украину.