Президент Грузии отреагировала на вероятность возвращения гражданства Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на вероятность возвращения гражданства бывшему главе государства Михаилу Саакашвили в интервью телеканалу Rustavi 2.

«На какую родину он возвращается, это его родина? Я не знаю, он еще и Украину называет родиной», — ответила Зурабишвили. Она подчеркнула, что сам Саакашвили должен определиться с этим вопросом и только после этого подать заявление на грузинское гражданство.

При этом Зурабишвили отметила, что заявления Саакашвили не подавал, и предположила, что делать это он не собирается. «Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Посмотрим, какой будет результат», — заключила она.

Ранее Михаил Саакашвили выразил благодарность принявшей его Украине и заявил о возвращении в Грузию. Он отметил, что за последние семь лет получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок».

Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году, после того, как Петр Порошенко, занимавший тогда президентский пост, предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но нынешний президент Украины Владимир Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника. На родине политик обвиняется в ряде преступлений.