Саакашвили рассказал о своем «втором доме» и заявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил благодарность принявшей его Украине и заявил о возвращении в Грузию. Об этом стало известно РИА Новости.

Политик рассказал, что считает Украину своим «вторым домом», так как она приняла его в очень сложный период жизни, однако для него настало время вернуться в «сладкую Грузию».

Саакашвили отметил, что за последние семь лет получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». «Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения», — сказал политик.

Бывший президент Грузии добавил, что возвращается обратно, «чтобы каждый грузин жил намного лучше и богаче».

Михаил Саакашвили пришел к власти в результате митингов оппозиции в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, не дожидаясь окончания президентского срока, заявив, что его партия, которая проиграла на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. На родине он обвиняется в ряде преступлений.

На Украину Саакашвили переехал в 2015 году. Тогда президент страны Петр Порошенко предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но нынешний президент Украины Владимир Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника. В 2020 году Зеленский назначил политика в Национальный совет по проведению реформ.