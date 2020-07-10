Грузия потребует от Украины объяснений из-за «позорной пропаганды» Саакашвили

Председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси потребует объяснений от Украины из-за заявлений Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание «Грузия Online».

Бывший грузинский президент Саакашвили, ныне возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, назвал полностью нелегитимным действующее правительство Грузии.

«Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием», — сказал Сесиашвили.

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Саакашвили представляет украинские власти, и его слова не останутся без реакции, продолжил депутат. «За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии», — подчеркнул глава парламентского комитета.

По его словам, «тяжело слышать», как человек, занимающий официальный пост на Украине, называет правительство Грузии нелегитимным. «Разумеется, государство отреагирует на это», — пообещал Сесиашвили.

В конце апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Это вызвало резкую критику со стороны грузинских властей: на родине бывшего президента обвиняют в целом ряде преступлений.

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