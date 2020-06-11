Украинского посла вызовут в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает «Грузия Online».

«Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег — человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии», — заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

Ранее бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что не собирается «спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение» его родины. Он пообещал быть «на передней линии борьбы» в связи с предстоящими парламентскими выборами.

В конце апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. В итоге его назначили в Национальный совет реформ. Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций.

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