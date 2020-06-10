Саакашвили заявил об угрозе распада Украины

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе распада страны, сообщает «Главред».

Чтобы не допустить такого сценария, необходимо оперативно провести реформы, подчеркнул Саакашвили. «Если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать: очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь», — заявил он.

Ранее Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов.

В конце апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает голосов в Верховной Раде. В итоге бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

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