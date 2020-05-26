Саакашвили возмутился коррумпированной украинской элитой

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что «коррумпированные украинские элиты» помешали ему стать вице-премьером страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.

«Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время – вставят свои пять копеек», — возмутился Саакашвили.

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По его словам, представители украинской элиты желают сохранить статус-кво. Он считает, что президент Владимир Зеленский также является для них большой проблемой, потому что он им непонятен.

«При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюсь поблизости, это еще хуже — даже на должности, на которой никого невозможно посадить», — подчеркнул Саакашвили.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает необходимого числа голосов парламентариев. 7 мая указом Зеленского Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Политик назвал решение украинского лидера неординарным шагом.

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