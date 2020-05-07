Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сообщает издание «НВ».

«Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — заявил Зеленский.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в этом случае отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что власти Украины нашли новую должность для Саакашвили. Сам Саакашвили заявил, что получит назначение в Национальный совет реформ.

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