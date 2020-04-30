На Украине нашли новую должность для Саакашвили

Власти Украины нашли новую должность для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он не займет пост вице-премьера по реформам, о чем сообщалось ранее. Об этом в четверг, 30 апреля, рассказал глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Брифинг транслировал телеканал «112».

Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский, и они нашли другой формат работы. Депутат отказался уточнить, о какой должности идет речь, будет ли Саакашвили работать в правительстве или в администрации президента Украины. Арахамия отметил, что это была инициатива Зеленского. Подробности могут быть озвучены уже в четверг, 30 апреля.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в нескольких преступлениях, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Раде.

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