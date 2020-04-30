Песков назвал Саакашвили «плохой приметой»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Свое мнение он высказал в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Саакашвили — это, конечно, очень плохая примета. Для Грузии — страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента [Петра] Порошенко, который его трудоустроил», — отметил Песков.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу.

В мае 2015 года Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к главе государства.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Зеленский восстановил гражданство Саакашвили, политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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