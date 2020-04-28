Саакашвили назвал лучшую фракцию в Раде

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал лучшую, по его мнению, фракцию в нынешнем созыве Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Политик счел таковой фракцию партии «Голос», назвав ее «лучшей из тех, что видел украинский парламент». Причем он заявил об этом на встрече с депутатами соответствующей фракции.

Однако пресс-секретарь фракции Ярема Дух отметил, что поддержка кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьер-министра на этой встрече не обсуждалась, хоть и назвал мероприятие «конструктивным».

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Саакашвили выразил уверенность, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для его назначения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!