Зеленского заподозрили в «сливе» Саакашвили

Президент Владимир Зеленский передумал назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. Об этом рассказал в Facebook главный редактор запрещенного в России издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
По его словам, назначение заблокировали депутаты президентской фракции «Слуга народа». Готовность поддержать Саакашвили в качестве вице-премьера выразили чуть более 100 парламентариев. При этом для того, чтобы кандидатура нового вице-премьера была одобрена, «Слуге народа» необходимо было 190-200 голосов.
Бутусов заподозрил, что Зеленский «сливает» Саакашвили, указав, что глава президентского офиса Андрей Ермак больше не занимается сбором сторонников для проведения назначения грузинского политика. «Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции», — указывает журналист.
Однако полный провал переговоров с Саакашвили закончится гораздо большим скандалом, чем попытки предложить ему должность в правительстве, уверен Бутусов, поэтому в данный момент рассматривается возможность назначить его на другой пост, например, сделать кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра Одессы.
Ранее Саакашвили опроверг слухи о своих планах участвовать в местных выборах на Украине, которые состоятся осенью.
О том, что Владимир Зеленский хочет предложить бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пост вице-премьера по реформам, стало известно 22 апреля. Политик принял предложение и пообещал вскоре представить антикризисную программу, выразив уверенность в том, что депутаты согласятся с его назначением. Однако на эти планы жестко отреагировали в Грузии, где Саакашвили объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. Тбилиси пригрозил Киеву пересмотром отношений и отзывом посла.