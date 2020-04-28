МИД Украины отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы Грузии отозвать посла из Киева в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщают «Українськi Новини».

В пресс-службе МИД пояснили, что не получали официального обращения от Тбилиси о возможном отзыве посла. На вопрос, планирует ли Киев отвечать на предупреждение грузинского премьера Георгия Гахарии, в министерстве заявили, что для подобных решений существует устоявшаяся процедура.

МИД подчеркнул, что Украина рассматривает Грузию в качестве надежного друга и союзника и надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

24 апреля Гахария заявил, что в случае назначения Саакашвили в правительство Украины Тбилиси «как минимум отзовет посла из Киева для консультаций». Экс-президента Грузии на родине обвиняют по нескольким уголовным делам.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять в правительстве пост вице-премьера по реформам.

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