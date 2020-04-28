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Спикер Верховной Рады усомнился в необходимости назначения Саакашвили

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам. Об этом глава парламента рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, в команде президентской партии «Слуга народа» достаточно людей, которые могут быть полезны украинскому правительству.

«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах — это очень важно. Но все-таки я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы», — усомнился Разумков в необходимости обсуждаемого назначения.

Он добавил, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Сейчас мнения среди депутатов разделились, расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента, резюмировал Разумков.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Саакашвили выразил уверенность, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для его назначения.

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