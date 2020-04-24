Саакашвили объявил себя абсолютным сторонником мира с Россией

Бывший лидер Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили, который может быть назначен вице-премьер-министром Украины, объявил себя абсолютным сторонником мира с Россией. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, видеозапись доступна в YouTube.

«Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто», — сказал Саакашвили.

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Он отметил, что сейчас в вопросах украинско-российских отношений и в целом внешней политики Украины поддерживает позицию президента Владимира Зеленского. «Пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство», — считает политик.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

В мае 2015 года Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к главе государства.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Зеленский восстановил гражданство Саакашвили, политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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