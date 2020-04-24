Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал отозвать посла с Украины в случае, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьером по реформам. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает «Эхо Кавказа».

«Если такое решение будет принято, мы как минимум отзовем посла из Киева для консультаций», — сказал журналистам Гахария.

Он заявил, что со стороны стратегического партнера Грузии «категорически неприемлемо» назначать на высокий пост человека, который был осужден за тяжкое преступление и объявлен Тбилиси в розыск.

Ранее грузинский посол в Киеве Теймураз Шарашенидзе назвал назначение Саакашвили недружественным шагом. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили допустил пересмотр отношений между Киевом и Тбилиси.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять в правительстве пост вице-премьера по реформам.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Прокуратура республики заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе в растрате пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал бывшего президента.

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