Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На встрече с депутатами от партии «Слуга народа» он заявил, что если и пойдет на выборы, то только вместе с ними. Также Саакашвили отметил, что за много лет в украинской политике еще «не видел такой классной команды».

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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