Зеленскому припомнили высмеивание Саакашвили

Президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили высмеивание экс-главы Грузии и Одесской области Михаила Саакашвили, которому он предложил пост вице-премьера по реформам. Отрывки из выступлений «Квартала 95» опубликованы на сайте «Страна.ua».

Саакашвили играл на сцене сам Зеленский. В сценке «Наша Америкаша» бывший грузинский лидер и экс-президент Украины Виктор Ющенко в образе гастарбайтеров просят у президента США деньги на демократию. Также утверждается, что Ющенко продал Саакашвили поломанные танки.

Вторая сценка была посвящена тому, как Саакашвили в 2017 году прорывался через польско-украинскую границу во время конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Бывшего одесского губернатора представили «потрясающим коррупционером» и наркоманом.

Саакашвили должен встретиться с фракцией «Слуга народа» в пятницу, 24 апреля. Ранее он заявил, что на посту вице-премьера намерен сосредоточиться на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и укреплении малого и среднего бизнеса. Также он заверил, что не намерен устраивать шоу в правительстве Украины.

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