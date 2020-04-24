В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Давид Арахамия, глава фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде, пригрозил Грузии дипломатическими проблемами в случае отзыва посла. Об этом сообщает «Страна.ua».

Арахамия также назвал заявление властей Грузии о возможном отзыве своего посла в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером попыткой осуществить давление на суверенное государство.

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать», — сказал Арахамия. Он подчеркнул, что сам является грузином и понимает, как сейчас воспринимается Саакашвили, однако считает риторику грузинских властей неправильной.

«Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна», — заключил он.

Ранее грузинский посол в Киеве Теймураз Шарашенидзе назвал назначение Саакашвили недружественным шагом. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили допустил пересмотр отношений между Киевом и Тбилиси.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять в правительстве пост вице-премьера по реформам.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Прокуратура республики заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе в растрате пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал бывшего президента.

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