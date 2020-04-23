Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад. Интервью с Саакашвили в четверг, 23 апреля, опубликовало издание «НВ».

«Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать», — заявил Саакашвили.

Он рассказал, что разговаривал с Зеленским пару дней назад, а 24 апреля встретится с фракцией «Слуги народа».

Ранее Саакашвили пообещал не устраивать шоу в правительстве Украины, поскольку «вышел из этого возраста».

В декабре 2015 года Аваков и Саакашвили поскандалили за заседании Национального совета реформ. Аваков бросил в Саакашвили стакан воды.

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