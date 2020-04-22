Зеленский обратился к Саакашвили за помощью

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и обратился к нему за помощью в развитии страны. Об этом пишет «Страна.ua».
По мнению Зеленского, у Саакашвили есть потенциал для поддержки украинской власти. Он предложил ему поделиться своими идеями с членами правительства и депутатами Верховной Рады.
Зеленский считает, что Саакашвили способен помочь Украине как опытный специалист, который «известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ».
Ранее 22 апреля стало известно, что Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде свою антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в ближайшую пятницу, 24 апреля.
В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту.
Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.