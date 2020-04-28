Саакашвили рассказал об изучавшем опыт грузинских реформ соратнике Зеленского

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее изучал опыт реформ в Грузии. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24», запись доступна на YouTube.

По словам Саакашвили, он и Ермак давние университетские друзья, вместе учившиеся в Киевском институте международных отношений.

Политик рассказал, что Ермак приезжал в Грузию и активно анализировал реформы команды Саакашвили. Бывший президент Грузии уверен, что именно это побудило Ермака взять в офис президента Левана Варшаломидзе, которой при Саакашвили возглавлял Аджарскую автономию.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Саакашвили выразил уверенность, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для его назначения.

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