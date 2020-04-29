Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорблением возможное назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили в правительство Украины и заявила, что в отношениях Киева и Тбилиси уже возник дефицит доверия. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Зурабишвили отметила, что признает недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другой страны. «Но также неприемлем и всячески непонятен выбор властей Украины назначить на любую публичную позицию человека, преступные действия которого фигурируют не только в приговоре грузинского правосудия, но и в решениях Европейского суда по правам человека», — продолжила она и подчеркнула, что Саакашвили обвиняется в тяжких коррупционных преступлениях.

Из-за его назначения дружба между Киевом и Тбилиси может ослабнуть, предупреждает Зурабишвили. Она выразила сожаление, что между странами уже возник «дефицит доверия». «Я не могу представить, какой человек может быть настолько важным, чтобы Украина могла положить на весы долгосрочные отношения между нашими странами и игнорировать наши институты и оскорбить наше общество», — отметила политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал в этом случае отозвать посла из Киева. На родине Саакашвили обвиняют в целом ряде преступлений. 28 апреля появилась информация, что Зеленский передумал назначать бывшего грузинского президента в кабинет министров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!