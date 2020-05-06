В руководстве «Слуги народа» прокомментировали назначение Саакашвили

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал информацию о назначении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам. Об этом сообщает УНИАН.

Арахамия призвал ждать новостей о назначении политика 6 мая, однако воздержался от комментариев о конкретной должности Саакашвили.

На вопрос журналиста о назначении бывшего президента Грузии в Национальный совет по реформам депутат заявил, что Саакашвили точно не будет назначен на должность его секретаря. Однако он уверен, что Саакашвили по силам возглавить совет, так как он очень энергичный и амбициозный человек.

Ранее Саакашвили заявил украинским СМИ, что он получит должность главы Исполнительного комитета в Национальном совете по реформам.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде.

30 апреля Арахамия рассказал, что власти Украины нашли новую должность для Саакашвили. Однако депутат отказался уточнить, о какой должности идет речь.

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