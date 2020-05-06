Саакашвили уточнил свою будущую должность в украинской власти

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили уточнил свою будущую должность в структуре украинской власти. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Саакашвили получит назначение в Национальный совет реформ. В нем он станет главой исполнительного комитета. Бывший грузинский лидер затруднился назвать дату своего назначения.

Национальный совет реформ создан в 2014 году указом пятого президента Украины Петра Порошенко и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде.

30 апреля глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия рассказал, что власти Украины нашли новую должность для Саакашвили. Однако депутат отказался уточнить, о какой должности идет речь.

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