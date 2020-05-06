Грузия предупредила Украину о серьезных проблемах от Саакашвили

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский предупредил, что назначение бывшего главы государства Михаила Саакашвили на какую-либо высокопоставленную должность на Украине может принести стране и ее президенту серьезные проблемы. Об этом сообщает телеканал Imedi.

По его словам, Саакашвили оставил после своего президентства раздробленную Грузию, половину нищего населения, нулевой социальный пакет, уничтоженные деревни и людей с потерянным здоровьем и имуществом.

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«Говорить о том, какую роль может сыграть Саакашвили, это прерогатива экспертов. У Украины не одна проблема, однако какой результат принес Саакашвили в Грузии, это пример деспотичного и индивидуального правления. Саакашвили завтра может стать для Украины и, в том числе для президента Зеленского, серьезной проблемой», — отметил Вольский.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде.

30 апреля глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия рассказал, что власти Украины нашли новую должность для Саакашвили. Однако депутат отказался уточнить, о какой должности идет речь.

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