Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев

Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам. Об этом сообщает Interpressnews.

В МИД Грузии заявили, что будут следить за деятельностью Саакашвили и оценят, какие шаги предпримет украинское правительство для нормализации отношений. В министерстве не озвучили конкретных шагов, которые Тбилиси ожидает от Киева.

В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства.

Тбилиси отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о назначении Саакашвили в Национальный совет по реформам. В Грузии Саакашвили приговорен к трем годам тюрьмы заочно по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Сандро Гиргвлиани и к шести годам — по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В связи с этим Тбилиси требует от Киева выдать политика.

На Украину Саакашвили переехал в 2015 году. Тогда президент страны Петр Порошенко предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника.

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