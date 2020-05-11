Саакашвили пообещал Грузии голод из-за Украины

Если Грузия испортит отношения с Украиной, то ее ожидают большие проблемы, в том числе голод. Такие последствия кавказской республике в эфире телеканала Mtavari Arxi пообещал ее бывший президент, глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, сообщает ТАСС.

По его словам, Грузия нуждается в Украине, ведь большая часть товаров в грузинских магазинах от украинских поставщиков. Речь идет, например, о зерновых, гречке, мясопродуктах, молоке. Кроме того, Украина является и важным рынком сбыта.

Материалы по теме На двух стульях В грузинских протестах появился украинский след. При чем тут Саакашвили?

«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на новую должность 7 мая. При этом вначале бывшему главе Грузии предлагали стать вице-премьером, но идея не нашла должной поддержки в Верховной Раде, даже в пропрезидентской партии «Слуга народа». Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива утверждал, что назначение Саакашвили стало одним из условий Международного валютного фонда для получения нового кредита.

Национальный совет реформ — это специальный консультативно-совещательный орган, который занимается стратегическим планированием и согласованием позиций по внедрению единой государственной политики.

После подписания указа Тбилиси отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций. В Грузии Саакашвили приговорен к трем годам тюрьмы заочно по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В связи с этим Тбилиси требует от Киева выдать политика.

На Украину Саакашвили переехал в 2015 году. Тогда президент республики Петр Порошенко предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!