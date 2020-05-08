Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщил руководитель грузинского МИД Залкалиани, передает РИА Новости.

«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», — заявил Залкалиани в четверг, 8 мая.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован накануне. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области назвал решение украинского лидера неординарным шагом.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили о том, что отзовут посла. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает голосов в Верховной Раде. Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что власти нашли новую должность для бывшего грузинского президента.

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