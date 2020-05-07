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В России отказались комментировать назначение Саакашвили на Украине

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: Pavlo Bahmut / Globallook

Россия отказалась комментировать назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ на Украине. Об этом стало известно РИА Новости от информированного источника.

Как заявил источник, назначение Саакашвили — это внутреннее дело Украины. При этом он отметил, что у политика были проблемы в этой стране при прошлом правительстве. «Это личность крайне сложная и достаточно скандальная. Сложно судить о каких-то позитивных вещах, которые он может принести», — добавил собеседник агентства.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде. Спустя некоторое время сообщалось, что власти нашли новую должность для политика. Сам Саакашвили заявлял, что получит назначение в Национальный совет реформ.

Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения Саакашвили отзовут посла из Киева.

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