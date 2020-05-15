Саакашвили объяснил причины работы с Зеленским

Глава исполкома Национального комитета Украины по реформам Михаил Саакашвили объяснил причины, по которым он согласился работать в команде президента Владимира Зеленского. Его слова приводит «112 Украина».

По мнению политика, за год своей деятельности Зеленский смог не потерять своих положительных качеств и не измениться в худшую сторону. «Он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не принимает участия в коррупции», — сказал Саакашвили.

Саакашвили считает, что Зеленский действительно хочет провести эффективные реформы и нуждается в помощи. Политик подчеркнул, что не согласился бы на роль «свадебного генерала».

Материалы по теме Возвращение блудного Михо Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?

14 мая Саакашвили на своей странице в Facebook начал набирать команду реформаторов, прикрепив к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Вскоре после этого Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе в знак несогласия с кадровой политикой украинских властей. Зеленский заявил, что решение грузинской стороны является ошибкой, пообещав не применять в ответ зеркальных мер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!