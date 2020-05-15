Саакашвили раскрыл реформаторские планы

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о намерении предложить законопроект о государственно-частном партнерстве, согласно которому основные функции должны принадлежать частным субъектам. Его слова приводит «Укринформ».

«Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места», — раскрыл планы Саакашвили.

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Он добавил, что также намерен заниматься снижением государственного контроля в бизнесе и улучшением ситуации на таможне. Саакашвили подчеркнул, что хочет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ. По его словам, у него нет других амбиций.

14 мая Саакашвили на своей странице в Facebook начал набирать команду реформаторов, прикрепив к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Вскоре после этого Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе в знак несогласия с кадровой политикой украинских властей. Зеленский заявил, что решение грузинской стороны является ошибкой, пообещав не применять в ответ зеркальных мер.

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