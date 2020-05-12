Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, данный вопрос он обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Саакашвили добавил, что уже имеет «хороший опыт сотрудничества с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области».

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Политик назвал решение украинского лидера неординарным шагом.

Вскоре после назначения Саакашвили Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе в знак несогласия с кадровой политикой украинских властей. Зеленский заявил, что решение грузинской стороны является ошибкой, пообещав не принимать в ответ зеркальных мер.

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