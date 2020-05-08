Зеленский резко отреагировал на отзыв посла Грузии с Украины из-за Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили главой Национального совет реформ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, несмотря на решение грузинских властей, между Киевом и Тбилиси сохраняются хорошие отношения. Зеленский пообещал, что Украина не будет делать резких шагов и отзывать своего посла из Грузии, «потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства».

«После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, а я являюсь президентом Украины, который назначил его», — отреагировал Зеленский.

Ранее 8 мая Тбилиси отозвал своего посла из Киева для консультаций после опубликования указа Зеленского о назначении Саакашвили в Национальный совет реформ Украины. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области назвал решение главы государства неординарным шагом.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили о том, что отзовут посла. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает голосов в Верховной Раде. Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что власти нашли новую должность для бывшего грузинского президента.

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