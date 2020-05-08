Саакашвили назвал главное слово для спасения экономики Украины

Для спасения украинской экономики прежде всего необходимо освободить бизнес от административного вмешательства. Об этом заявил назначенный главой исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна в YouTube.

По его словам, ослабленных карантином предпринимателей нужно поддержать избавлением от большого числа мер регулирования.

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«И главное слово — это свобода. На первом этапе надо убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса», — назвал Саакашвили первоначальные меры для выведения украинской экономики из кризиса.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован накануне. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области назвал решение украинского лидера неординарным шагом.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили о том, что отзовут посла. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает голосов в Верховной Раде. Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что власти нашли новую должность для бывшего грузинского президента.

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