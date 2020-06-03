Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Depo.ua.

Один из бизнесменов прислал возмутивший Саакашвили вопрос: «Когда будут конкретные дела?». « Что значит конкретные дела? Да пошли все к черту, кто так думает», — вскипел глава комитета.

Саакашвили заявил, что ему надоели такие разговоры. «Сами шевелите руками, в ваших руках все. К чертовой матери! Сколько можно [говорить]: "Мы так надеялись, а он разочаровал"? А может, вы сами пошевелитесь?"» — добавил он.

Ранее Саакашвили заявил, что «коррумпированные украинские элиты» помешали ему стать вице-премьером страны.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает голосов в Верховной Раде. В итоге бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

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