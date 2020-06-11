Саакашвили отказался стать советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предлагал бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что это «не его уровень». Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

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«Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "Я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: "Где вы меня видите?" И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень"», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Саакашвили предложил свою кандидатуру на пост вице-премьер-министра по реформам. По словам Зеленского, он пообещал обсудить этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает голосов в Верховной Раде. В итоге бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

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