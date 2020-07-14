Кулеба заявил об «отгребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вынужден «отгребать» из-за заявлений главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Европейская правда».

Кулеба отметил, что Саакашвили «не наделен правами и полномочиями» представлять позицию государства, однако активно комментирует ситуацию в Грузии. В результате грузинский МИД вызывает украинского посла и выражает недовольство.

«Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — сказал глава МИД. Он добавил, что в Киеве понимают «чувствительную ситуацию» в Грузии в преддверии выборов.

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«Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами», — заявил Кулеба.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на родине обвиняется в ряде преступлений. В апреле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам. Тбилиси отозвал своего посла из Киева для консультаций. Возглавив исполнительный комитет украинского совета реформ, Саакашвили не раз выступал с резкой критикой грузинских властей, в частности, называл правительство нелегитимным, после чего Тбилиси требовал объяснений от Украины.

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